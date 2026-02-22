Ripa: “Fiorentina, ora la prospettiva è cambiata. Anche il Torino rischia”

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Viola su RTV38: "Dobbiamo guardare la realtà, se la Fiorentina ha la bravura di doppiare la vittoria di Como va a pari punti con il Lecce. Rispetto a quello che abbiamo visto qualche settimana fa è un altro tipo di prospettiva. Il Torino è nella lotta per la salvezza, il Cagliari è a 29, le cose sono delineate. Le parole di Paratici sono sempre valide, i conti si fanno alla fine, se poi puoi inanellare qualche vittoria consecutiva puoi tirare un sospiro di rilassamento, ma per adesso no"