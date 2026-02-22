Pisa, notte a Firenze per entrare in clima derby. I tifosi: “Fatelo per noi”

Il Pisa è già a Firenze dove trascorrerà la notte in avvicinamento al derby toscano con la Fiorentina di Vanoli. La squadra di Hiljemark è montata sul pullman intorno alle 17,30 accolta da tanti cori e dallo striscione “Fatelo per noi” per arrivare a Firenze circa un'ora dopo, come riporta CalcioPisa. Il Pisa passerà la notte in ritiro vicino a Firenze per preparare al meglio il derby. Tra i convocati di Hiljemark c’è Semper ma il croato non dovrebbe partire titolare, come anticipato da Hiljemark nella conferenza stampa di vigilia, perché è da pochi giorni che è tornato ad allenarsi.