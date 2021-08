Rinforzi “fatti in casa”? Ecco da dove ripartono Saponara, Benassi e Sottil

Italiano è convinto che possano rendersi utili alla causa, ma il loro biglietto da visita non è certo esaltante

Diciannove giorni alla fine del mercato e la Fiorentina è ferma - a livello di acquisti - a Nico Gonzalez e Maleh. Di fatto la nuova stagione riparte (domani) dalla squadra che ha lottato per la salvezza nello scorso campionato, con l'aggiunta di alcuni elementi considerati a suo tempo non utili alla causa viola e che adesso Vincenzo Italiano dovrà provare a rigenerare. In particolare tre giocatori, con storie e profili diversi.

Il primo è Riccardo Sottil, che a 22 anni dopo l'esperienza a Cagliari cerca l'esplosione definitiva. I numeri della sua stagione in rossoblù parlano di 21 presenze (ma solo 12 da titolare) condite da 2 gol, più 3 presenze e 2 gol in Coppa Italia, prima che gli infortuni lo mettessero fuorigioco per quasi tutto il girone di ritorno. Giusto puntarci, ma è pronto per fare il titolare nella Fiorentina? Il secondo è Riccardo Saponara, anni 30 e una carriera costellata di pochi alti e molti bassi. Si è rilanciato con Italiano a Spezia? Vero... in parte. Appena 9 presenze in campionato (solo 5 da titolare) e 2 gol, più 2 presenze e 2 gol in Coppa Italia. Infine Marco Benassi, spedito al Verona da esubero dodici mesi fa e reduce da una intera stagione ai box con 0 presenze all'attivo. BENASSI, SAPONARA E CALLEJON: LE PAROLE DI ITALIANO