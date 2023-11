Riganò: “Nzola? Ogni anno a Firenze si spera che l’attaccante esploda”

L'ex viola Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno della situazione dell'attacco viola: "Ogni anno si spera che l'attaccante che arriva a Firenze esploda. Nzola non è mai andato oltre 10/12 gol l'anno a Spezia, Jovic è stata una scommessa e ormai sono anni che c'è carestia di gol. Perché non provare un 4-4-1-1 con Beltran dietro Nzola per far sì che non giochino entrambi spalle alla porta? I nostri esterni non attaccano la profondità e non cercano il gol tagliando dietro i difensori, i nostri cross arrivano dalla trequarti con gli esterni difensivi".