Riecco Bove! Gli applausi dei compagni e le FOTO con Ikoné e Pradé

Che Bove non vedesse l'ora di tornare al Viola Park era cosa nota. Così come tutti i suoi compagni di squadra e lo staff di Palladino non aspettassero altro di poterlo salutare come si deve e con il sorriso tra le labbra, in un ambiente che lo ha visto protagonista da settembre in poi. Oggi, come già anticipato nella giornata di ieri, Edoardo Bove è tornato al Viola Park per la prima volta da quel bruttissimo 1 dicembre. La Fiorentina ha voluto mettere sui propri social un video e alcune immagini, che testimoniano la pura felicità del ragazzo e di chi gli sta intorno. Dall'arrivo in sala riunioni con la felpe dall'allenamento, applaudito da tutta la squadra, alle foto con Ikoné e Pradé, fino ad una partita improvvisata di biliardo contro Andrea Colpani. Questo e altro in un book fotografico che tutti speravamo di vedere al più presto: