Tutte le tappe di Edoardo

Primo dicembre 2024, una data che nessun tifoso viola scorderà. Tanto spavento quando Edoardo è caduto a terra, con il salvataggio dei soccorritori, che in 13 minuti lo hanno portato a Careggi dallo stadio. Notte di paura, lo striscione fuori dei tifosi viola. Poi la prima buona notizia, Bove fuori pericolo di vita, il ragazzo respira ed è cosciente. Nei giorni successivi tante visite di compagni di squadra, di amici e di personaggi del mondo del calcio. Tanti auguri social da molti club di Serie A e non, primo su tutti il Real Madrid. Son passati giorni, poi è arrivata l'operazione. A Edoardo è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che in futuro potrà essere rimosso. La salute resta la priorità per Bove che adesso inizierà il percorso riabilitativo e attendere almeno qualche mese per ottenere l'esito di tutti gli esami effettuati, compresi i test genetici. Ieri Bove ha lasciato la struttura sanitaria a distanza di 12 giorni dal ricovero. Stamani la visita al centro sportivo e il saluto alla squadra