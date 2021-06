Ribery torna in Germania e saluta commosso gli amici. Divorzio con ACF?

FR7 fa rientro a Monaco e in lacrime saluta gli amici. Lo vedremo di nuovo a Firenze?

Franck Ribery ha fatto rientro a Monaco per raggiungere la famiglia. Il TGR Rai Toscana, però, racconta di come Franck abbia salutato commosso i propri amici. Un saluto dal sapore di addio. Già, perché FR7 si sente ancora un calciatore in grado di dare molto. La nuova Fiorentina targata Gattuso, però, non può garantirgli un ruolo da protagonista, nonostante la stima reciproca con Rino. Per lui, dunque, potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Germania o un approdo nel campionato saudita. Gli aggiornamenti arriveranno questa settimana.