Ribery sfreccia verso Monaco: tornerà più a Firenze? Giorni di attesa

Permanenza o addio? I giorni bavaresi di Franck Ribery si apprestano a cominciare, la decisione è prossima

Andavo a cento... e ottanta all'ora. Come si nota dalla storia postata nella notte da Franck Ribery, il francese è tornato in sella alla sua auto per raggiungere la famiglia a Monaco. Per il giocatore adesso si apre un bivio: restare in Germania oppure tornare a Firenze per l'inizio della preparazione estiva? Tutto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte in questi giorni, anche se, come vi abbiamo raccontato, da parte del giocatore c'è un cauto ottimismo.