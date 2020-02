Ribery e un rientro… problematico: Iachini è atteso da un piacevole rompicapo

La notizia è di ieri: la Fiorentina conta di poter avere a disposizione Franck Ribery entro 15/20 giorni. Visto che, dunque, il rientro del fenomeno francese sembra imminente, la nostra redazione vi propone un’analisi a tuttotondo sulle posizioni che potrebbe andare a ricoprire l’ex Bayern dopo che la rosa è stata rinforzata in sede di mercato invernale. Un problema che molti allenatori vorrebbero avere, quello dell’abbondanza; ma pur sempre un problema, di cui Iachini dovrà venire a capo e che vi sottoponiamo: qual è la via migliore?

3-5-2

Se la Fiorentina andasse avanti con il 3-5-2, modulo preferito fin dall’inizio della stagione, i dubbi sulla posizione di Ribery sarebbero pochi: attaccante. Sì, ma al posto di chi? L’accoppiata Chiesa-Vlahovic sembra poter funzionare, e c’è anche Cutrone che comprensibilmente non vorrà starsene a guardare. Una soluzione può essere quella di abbassare Chiesa sull’esterno, ma il Lirola di Marassi, se rimarrà tale, sarà intoccabile. Insomma, l’impressione è che con il 3-5-2 anche un mostro sacro come Ribery dovrà sudarsi il posto, con due maglie per tre stelle. Cosa non del tutto negativa, ma certamente frustrante per gli appassionati e per FR7 stesso.

4-3-3

L’alternativa al 3-5-2 è sempre stata il 4-3-3, sia prima che dopo Natale. In questo caso il problema non sarebbe davanti, dove giocherebbero senza problemi Ribery e Chiesa sulle ali e uno tra Vlahovic e Cutrone al centro, ma dietro: Lirola da terzino è sprecato, mentre i difensori centrali hanno sempre dato la sensazione di giocare meglio con la disposizione a tre. Un progetto, quello della difesa a quattro, che permetterebbe la coesistenza di tutti i giocatori più tecnici, ma che va rimandato e sacrificato all’equilibrio e alla stabilità lungo tutto l’arco della partita.

4-4-2/4-2-3-1

Solleva dubbi anche la mediana a 4, visto che il fresco 23enne Castrovilli sarebbe appesantito da una serie di compiti difensivi che il mediano e l’altra mezzala al momento gli risparmiano. Allora verrebbe spontaneo alzare il genio pugliese a ridosso dell’unica punta in un 4-2-3-1, ma rimarrebbero il già citato problema della difesa a 4 e le difficoltà di Duncan e Benassi nel giocare in un centrocampo a due, già palesate nella prima parte di stagione a Sassuolo per quel che riguarda il ghanese. Anche qui, poche questioni sul ruolo di Ribery, esterno a sinistra con un terzino bloccato come Caceres per compensare la spinta di Lirola e Chiesa sul fronte opposto.

3-4-3/3-4-1-2

Meglio allora tornare a tre dietro; rimane solo il 3-4-3, con il solito tridente e il terzetto arretrato, ma una mediana quadricipite che non soddisfa le caratteristiche di Duncan e Castrovilli cui abbiamo accennato sopra, e che costringe a rinunciare al regista. Solita idea: alzare Castrovilli, ma in quel caso andrebbe sacrificato uno fra Chiesa, Ribery e Vlahovic/Cutrone. E così si torna al problema iniziale, quello posto in essere dalla conferma del 3-5-2.

Ma allora Ribery dove e quanto giocherà? Solo Iachini può saperlo – magari in questo momento non lo sa neppure lui – ma è chiaro che gli allenamenti e le prove tattiche forniranno presto delle risposte. Noi possiamo intanto divertirci a fare supposizioni e ad analizzare tutte le alternative. Che ne pensate?