Repubblica: “Barone ha incontrato la Meloni. Proroga? Si va verso il no”

Continua il caos intorno allo stadio Franchi di Firenze. Ieri, il sindaco Dario Nardella ha inviato una lettera al Governo per ottenere la proroga sui tempi del nuovo impianto. Come sottolinea Repubblica però, la premier Meloni non sarebbe disposta ad accettare la situazione attuale. Si tratterebbe di un gioco politico, con Fdl pronti ad andare contro il PD e contemporaneamente prendere le distanze da Renzi. Negli scorsi giorni, Barone ha anche incontrato la Premier, ma senza ottenere nulla di concreto.