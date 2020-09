Dopo l’approvazione dell’emendamento Sbloccastadi (LA FELICITA’ DI LOTTI), il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato a Radio Bruno la possibilità di restaurare il Franchi: “Da ora in poi dove c’è uno stadio da rimettere a posto si può andare avanti con l’avallo del Comune senza quello della Soprintendenza. E non riguardava solo il Franchi di Firenze. Se Commisso avrà la volontà di ricostruire il Franchi, non importa più il parere e il peso della Soprintendenza. Il macigno che c’era sulla strada del nuovo Franchi non c’è più. Nel primo disegno si bypassavano Soprintendenza e Beni Culturali, adesso ci sarà “solo” un passaggio in più: 90 giorni di tempo da parte dei Beni Culturali che può dire la sua, ma deve prevalere l’interesse economico. Nel caso di Firenze, parliamo di 300 milioni di investimento e migliaia di posti di lavoro, merchandising… è una bella occasione. Se Commisso vuole un progetto fast fast fast e pensa di rifare il Franchi la strada è tracciata. Nel momento in cui scavalchi la Soprintendenza territoriale, è chiaro che lo stadio abbia una valutazione di natura economica notevole. Non ci sarà più il potere di veto della Soprintendenza. Se fossi stato io il sindaco, piangerei di gioia. L’Artemio Franchi è un grande manufatto, ma se Fiorentina e Comune sono d’accordo si può procedere. Legittimità costituzionale? Il passaggio ai Beni Culturali è stato inserito ad hoc, che deve dare un parere dell’interesse economico”.

