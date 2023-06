Rebic e l’ingaggio pesante che frena la cessione. C’è la concorrenza turca

Ante Rebic è un nome che nelle ultime ore è spuntato in casa Fiorentina. Lo scambio proposto da Ramadani, Jovic per Rebicperò, non sembra stia decollando. E intanto il Milan vorrebbe cedere il croato. Ma lo stipendio da 3.5 milioni sta frenando la sua cessione. Su di lui c'è il Besiktas, che però lo chiede solo in prestito. I tirchi pagherebbero l'intero stipendio. Ma in caso di trasferimento a titolo definitivo Rebic dovrebbe ridursi lo stipendio. A riportarlo è la Gazzetta Dello Sport