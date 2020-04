Re a Firenze o uno dei tanti altrove? Commisso passa la palla a Chiesa

L’intervista di Commisso a La Gazzetta dello Sport non si discosta molto da quelle rilasciate, nelle settimane scorse, agli altri media. Soprattutto per quel che concerne la permanenza o meno di Federico Chiesa.

Il Rocco pensiero, ormai, lo conosciamo bene. Il rapporto col giocatore e col padre è ottimo. Si può parlare di cessione solo in due casi: 1) che a chiederla sia il classe 1997; 2) che la contropartita economica sia adeguata al valore tecnico. Niente di nuovo sotto il sole fin qui.

Alla Rosea Commisso ha aggiunto un concetto importante, destinato a far discutere. Il presidente non ha posto veti nei confronti di nessuna società (leggere alla voce Juventus). Questo non vuol dire che vestirà bianconero, ma la differenza con le parole pronunciate quasi un anno fa (“Chiesa non sarà il mio Baggio”) è netta. E’ cronaca, non opinione. Rocco vuole costruire una Fiorentina forte, che stia stabilmente nella parte sinistra della classifica. Con o senza nuovo stadio. Chiesa conosce le intenzioni del patron che ha tenuto a sottolineare come per Fede sia rischioso andare via. Il riassunto, aggiungiamo noi, è più o meno questo: essere “re” a Firenze o uno dei tanti altrove? La palla passa a Chiesa che non dovrà dimenticare l’appuntamento con gli Europei nell’estate 2021. Giocare con continuità sarà fondamentale.

Non scordiamoci, poi, dell’aspetto economico. L’emergenza Coronavirus cambierà il mercato estivo. Circoleranno meno soldi. Le società saranno disposte a investire 50-60-70 milioni?