La Gazzetta dello Sport, alla luce anche delle parole di Commisso su Chiesa, torna a scrivere di Federico in ottica Juventus. Lo sbarco del classe 1997 – si legge – a Torino è legato a una serie di operazioni che in questo momento sono solo teoriche. Il suo arrivo è vincolato all’uscita di Douglas Costa ma anche a una nuova sistemazione per Bernardeschi. Insomma bisogna fargli spazio nella rosa di Sarri. E poi c’è il tema economico. A quali cifre la Juve venderà i suoi giocatori? Anche questo farà il nuovo prezzo dell’attaccante viola. E poi va messo nel conto che i campioni d’Italia inseriscano dei giocatori nell’affare. Neanche di prima fascia, considerato che nei piani della società toscana ci sono dei tetti salariali. Per esempio, Mandragora (ora all’Udinese) potrebbe essere un’idea di scambio, magari anche Luca Pellegrini (ora al Cagliari). Insomma la scelta è limitata.

Chiesa ha uno stipendio da 1,8 milioni di euro a stagione. Commisso è disposto a raddoppiarlo, toccando quota 4 milioni. C’è, però, l’intoppo della clausola. Secondo il giocatore dovrebbe essere bassa, mentre la società punta almeno a 70 milioni.