Rasmussen e il rilancio in Olanda. D.t. Vitesse: “Avanti insieme, ma decide la ACF”

Sebbene abbia vissuto la squadra soltanto per un breve periodo (5 gettoni in Primavera), Jacob Rasmussen continua ad essere seguito dalla Fiorentina. Le relazioni arrivate dall’Olanda, dov’è in prestito al Vitesse, sono risultate positive e tutto fa pensare che il “parcheggio” in Eredivisie possa continuare a lungo, facendo scattare l’opzione di rinnovo annuale.

“Vorremmo proseguire con lui, ma alla fine la decisione sarà la Fiorentina ma i colloqui avuti con la dirigenza italiana mi mettono di buon umore”, ha affermato il direttore tecnico Johannes Spors al quotidiano olandese De Gelderlander, contento di come il centrale si sia inserito egregiamente nel gruppo palesando doti da leadership e grande abnegazione.