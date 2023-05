Ranocchia: “Che stagione della Fiorentina. In finale con l’Inter…”

Come giudichi la stagione dell'Inter? La stagione è buona, in campionato poteva sicuramente andare meglio, ma è stata sempre impegnata su tutti i fronti. Le semifinali sono state due gare spettacolari, l’Inter ha giocato benissimo in entrambe, vendicando il 2003. In finale può succedere di tutto, ovviamente il City è molto forte ma non vedo l'Inter sfavorita. FinaleCoppa Italia? La seguirò dal vivo, per cui spero in una bella partita. Sarà difficile per entrambe. Sono stupito dalla Fiorentina, raggiungendo la finale di Conference oltre a quella di Coppa Italia ha dimostrato di essere una grande squadra. Italiano? Ha dimostrato di essere un allenatore di alto livello, arrivare e fare questi risultati in due anni non è da tutti. Una squadra che arriva a giocare due finali avrà curato molto l'aspetto difensivo, ottenendo ottimi risultati. Finale di Conference? La Fiorentina ha tutte le carte per portarsela a casa, sarà uno scontro alla pari con il West Ham.