Ranieri: “Speriamo che Nico recuperi presto. Stanco perché mi agito in campo”

Dopo il gol che è valso la qualificazione agli ottavi di Conference, il "bomber" Luca Ranieri ha parlato così ai canali viola: "E' stata una gioia immensa, cercavamo tanto il gol e non abbiamo mai mollato. Sono contento di aver fatto un altro gol in Europa e lo dedico alla mia ragazza che mi renderà padre tra meno di un mese. Io bomber? Fa piacere, l'importante è essere passati per primi e adesso ci prepariamo per il Verona. E' stato un primo tempo intenso, con tante palle sporche e peccato per il gol subito nel secondo tempo, una situazione in cui dobbiamo migliorare però siamo stati bravi a crederci. Io quasi un leader? Quando sono arrivato e non giocavo mi è servito per imparare e poi finalmente è arrivato il mio momento. A volte mi stanco anche troppo perché mi agito, ma fa parte del mio dna. I tifosi? Hanno fatto tantissimi chilometri, questa qualificazione è anche per loro. Nico? E' un grande, speriamo che recuperi presto perché è un giocatore importantissimo per noi".