Ramadani: “Cambiato marcature tra 1° e 2° tempo: è andata meglio”

Intervenuto in sala stampa, il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha commentato così la prova dei suoi: "Nel primo tempo non abbiamo iniziato bene perché il gol l'abbiamo preso da calcio d'angolo e la Fiorentina ha preso entusiasmo. Tra primo e secondo tempo abbiamo ragionato sui nostri errori e fatto meglio. Arthur? Sono andato in marcatura su di lui ad uomo nel primo tempo, nella ripresa c'è andato Rafia e io sono andato su Bonaventura e siamo andati meglio. Io dopo Hjulmand? E' stato un giocatore importante, ma è il passato e l'obiettivo è quello della salvezza".