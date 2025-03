Zancan, Sky: “Fiorentina squadra pazza, ma ecco come può trovare continuità”

"La prestazione della Fiorentina di ieri è stata buonissima, anche se la Juventus si è confermata fragile. I bianconeri quando vanno sotto non dimostrano segni di reazione. Onestamente, la formazione di ieri della Juventus non sembrava molto logica, come anche i cambi di Thiago Motta".

Sugli obiettivi dei gigliati

"La Fiorentina vista ieri se la gioca con tutte. Sia per scalare la classifica in campionato, sia per la Conference League. Per la corsa Champions League in campionato, è difficile, comunque, fare previsioni, date le tante squadre in gioco. Dal punto di vista della Conference League, invece, i viola sono messi bene secondo me, anche se, valutando il tabellone nella sua interezza, il Chelsea è una squadra più forte. I viola, dopo il mercato, comunque, adesso hanno più rotazioni da mettere in campo, e questo è un punto a loro favore. Forse poteva essere preso un vice Kean, ma per il resto i viola hanno una rosa sicuramente competitiva".