Tripodi: “Questo è il vero Gudmundsson. Ed ecco come deve essere impiegato”

"Mi piace vedere bel calcio, e mi piace vedere come gioca Gudmundsson. Adesso, finalmente, stiamo vedendo il vero Gudmundsson, il quale sa esprimere veramente un bel calcio. Ieri ha fatto un gol alla Gudmundsson. Anche a Genova aveva abituato i tifosi a questi grandi tiri nell'angolino da fuori area. Il portiere sembra sempre poterci arrivare, ma Albert è troppo preciso e spesso va a segno in queste situazioni. Ha una grande media gol, tra l'altro. E quando gioca, spesso, concretizza. Quando prende la porta, in genere, fa gol. Il suo ruolo? Non ne aveva uno fisso a Genova, e sta lì la soluzione. Palladino lo ha capito, Gudmundsson deve giocare libero dagli schemi. In squadra si è inserito bene poi, Firenze è una piazza difficile, ma ha saputo alla fine trovare il suo posto dopo i guai fisici. L'immagine di ieri di tutti i compagni che lo abbracciano è la migliore fotografia per descrivere il suo momento".