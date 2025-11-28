Viviano: “Dzeko? Sembra ennesima scusante, volevo altre parole”

Oggi al Pentasport di Radio Bruno, Emiliano Viviano, ex portiere viola, ha parlato circa la critica situazione critica della Fiorentina dopo la sconfitta casalinga di ieri contro l'AEK Atene:
Ero e sono preoccupato. Per ieri sera avevo pronosticato che la Fiorentina perdesse. Non vedo altra strada se non quella di pensare positivo, anche se non è bello quando la squadra si abitua a perdere.
E sulle parole di Dzeko:—
Vanoli ha parlato in maniera positiva dell'intervista di Dzeko, io non sono d'accordo perché sembra l'ennesima scusante. So che non è facile giocare con i tifosi che fischiano ma Edin ha affrontato altre piazze calde come Firenze. Penso che ciò che ha detto, avrebbe dovuto dirlo magari in privato per non farlo passare come un alibi. Posso però difenderlo dicendo che nel post partita forse non ha avuto modo di riflettere completamente. Dzeko è una persona seria e penso che voglia dare una mano, la sua esperienza parla. Però ognuno deve anche capire dove si trova, per questo preferisco gente che è qui da tanto tempo. Doveva far passare quel concetto ma con parole diverse, avrebbe potuto chiedere un ulteriore aiuto ai tifosi invece che criticare ciò che hanno fatto.
La caccia al colpevole è sbagliata; proviamo piano piano a tirare fuori il meglio di tutti: Kean deve tornare quello dell'anno scorso. La rosa non è povera, ma non abbiamo ali o calciatori che saltano l'uomo né giocatori di transizione e per questo l'allenatore deve essere bravo come ha fatto, per esempio, De Zerbi a imporsi.
