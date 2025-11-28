Viviano: “Dzeko? Sembra ennesima scusante, volevo altre parole”

La caccia al colpevole è sbagliata; proviamo piano piano a tirare fuori il meglio di tutti: Kean deve tornare quello dell'anno scorso. La rosa non è povera, ma non abbiamo ali o calciatori che saltano l'uomo né giocatori di transizione e per questo l'allenatore deve essere bravo come ha fatto, per esempio, De Zerbi a imporsi.