Emiliano Viviano è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare i tanti temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano: “Gli esuberi bloccano il grande acquisto. Ecco cosa mi tranquillizza”
news viola
Viviano: “Gli esuberi bloccano il grande acquisto. Ecco cosa mi tranquillizza”
L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport di alcune tematiche viola
Per me è credibile che la Fiorentina possa lottare per la Champions League. Le big in Serie A sono tutte punti interrogativi. La nostra squadra è buona e l'allenatore è molto bravo. Pioli non si è nascosto. Ha fatto una battuta sulla Champions e Allegri che alza il morale di squadra e tifosi. Mi piace la sua convinzione da non scambiare per presunzione. Kean e Dodò avranno avuto delle rassicurazioni sul progetto Fiorentina. I grandi giocatori vogliono ambire al massimo e il fatto che anche De Gea sia rimasto in viola mi tranquillizza. Credo che sul mercato siamo praticamente apposto: in questo momento potrebbe arrivare un giocatore in grado di riempire la rosa, oppure un calciatori che sposta gli equilibri. La priorità sono gli esuberi, in caso di una cessione potrebbe arrivare il famoso "colpo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA