Dove giocherebbe attualmente in Serie A Cristiano Ronaldo? Sono convinto che giocherebbe titolare in Juventus, Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Bologna. All'Inter e al Napoli assolutamente no. Ma neanche nella Fiorentina di Stefano Pioli: ma davvero lo vedreste a fare la guerra al posto di Moise Kean?
Viviano: “CR7 giocherebbe in tante squadre di Serie A, ma non alla Fiorentina”
"Davvero lo vedreste a fare la guerra al posto di Moise Kean?". Viviano risponde così su dove giocherebbe Cristiano Ronaldo in Serie A
Emiliano Viviano è abituato a far discutere con le proprie prese di posizione e opinioni forti. L'ex portiere e tifoso viola lo ha fatto di nuovo in una diretta su TvPlay. L'argomento della discussione era in quale tra le squadre di Serie A troverebbe spazio attualmente Cristiano Ronaldo.
