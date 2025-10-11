Bardazzi: “Si parla troppo di colpe e mercato. Dodò apatico? Accuse gravi!”

“Spero che la Nazionale ci restituisca giocatori carichi. Più tornano in palla, più avranno da dare alla Fiorentina. Benissimo la doppietta di Gudmundsson con l’Islanda: i gol aiutano l’autostima e il morale. Quando ci si riunirà in gruppo, serviranno uomini che trascinano. Kean è uno di questi.”

“Gudmundsson non è un trequartista, è un solista, un giocatore anarchico. Al Genoa trovava spazi che a Firenze non ha, ma resta uno che sa far male agli avversari. Bisogna crederci. E smettiamola di dire che Dodò tira indietro la gamba: sono accuse gravi. È un ragazzo volenteroso, che sta bene a Firenze. È in difficoltà, ma va aiutato, non attaccato.”