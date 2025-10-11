R.Galli: “Sono in disaccordo con Pioli. Parole non in linea col campo”

Le parole di Riccardo Galli a Radio Bruno

Redazione VN 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 13:51)

Il momento buio della Fiorentina continua a preoccupare tifosi e addetti ai lavori. A fotografare con lucidità la situazione è Riccardo Galli, intervenuto per commentare il difficile avvio di stagione della squadra di Stefano Pioli, reduce da un periodo complicato e da prestazioni poco convincenti.

“In questo momento non vedo spiragli per una ripartenza. Servirebbe ricostruirli in questa sosta. La Fiorentina non si è ancora data un’identità fissa. Almeno avresti visto una squadra provare a imporre i propri schemi e le proprie idee, ma non è così.”

Il giornalista tocca anche il tema dell’approccio mentale e dell’atteggiamento, elementi che secondo lui rappresentano uno dei veri nodi irrisolti della crisi viola:

“Dopo la partita di Torino, Pioli ha escluso problemi di atteggiamento e approccio. Io invece credo che la Fiorentina debba ancora migliorare proprio sotto quell’aspetto. In tutte le partite giocate finora, nei primi venti minuti la squadra ha sempre subito tanto. È un segnale evidente di una difficoltà di concentrazione e di personalità.”