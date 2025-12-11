Il difensore della Fiorentina, Mattia Viti, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:
Viti: “Gli obiettivi personali ora in secondo piano. Dobbiamo uscirne insieme”
Le parole del difensore viola, Mattia Viti, oggi titolare contro la Dinamo Kiev, sul modo per uscire da questa situazione
Ora gli obiettivi personali devono essere messi da parte, dobbiamo uscirne insieme, da gruppo. Dobbiamo darci una mano e avere grande coraggio. Solo così ne usciremo.
Sulle parole di Commisso—
Sapere che il presidente è sempre con noi, nonostante la lontananza e la sua situazione, è di conforto. Quando possiamo lo sentiamo spesso. Dobbiamo fare bene non solo per noi, ma anche per lui.
