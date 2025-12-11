Vanoli: “C’è un motivo se non cambio modulo. Vi spiego la scelta sul capitano”

Viola News
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, sul momento viola a pochi minuti dal fischio d'inizio in Conference League
Redazione VN

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:

Sulle scelte di formazione

Stasera è fondamentale, sarebbe importante arrivare alla vittoria. Ci servirebbe per ritrovare un po' di autostima.

Su Dzeko capitano

Se lo merita, anche quando è andato dai tifosi lo ha dimostrato. Lo ha detto anche Ranieri ieri in conferenza stampa. Ci sono diversi capitani nello spogliatoio.

Su Commisso

Il presidente va solo ringraziato, perché ci è sempre stato vicino, nonostante quanto detto anche da lui. In questi giorni abbiamo parlato tanto di tutto. Adesso conta solo il campo.

Sul momento e il possibile cambio modulo

C'è tanta voglia di cambiare, ma a volte la coperta è corta. In questo momento l'atteggiamento è la cosa più importante, non il sistema di gioco. Ce l'ho in testa e in prospettiva futura si vedrà.

