L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:
Vanoli: “C’è un motivo se non cambio modulo. Vi spiego la scelta sul capitano”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, sul momento viola a pochi minuti dal fischio d'inizio in Conference League
Sulle scelte di formazione—
Stasera è fondamentale, sarebbe importante arrivare alla vittoria. Ci servirebbe per ritrovare un po' di autostima.
Su Dzeko capitano—
Se lo merita, anche quando è andato dai tifosi lo ha dimostrato. Lo ha detto anche Ranieri ieri in conferenza stampa. Ci sono diversi capitani nello spogliatoio.
Su Commisso—
Il presidente va solo ringraziato, perché ci è sempre stato vicino, nonostante quanto detto anche da lui. In questi giorni abbiamo parlato tanto di tutto. Adesso conta solo il campo.
Sul momento e il possibile cambio modulo—
C'è tanta voglia di cambiare, ma a volte la coperta è corta. In questo momento l'atteggiamento è la cosa più importante, non il sistema di gioco. Ce l'ho in testa e in prospettiva futura si vedrà.
