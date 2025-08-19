Vitale: “Fiorentina al pari della Lazio. Piccoli? Bravo, ma prenderei un altro”

Il direttore sportivo di lungo corso Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
La Fiorentina ha tempo per fare le cose. Il lavoro va visto alla fine: sia le vendita che le cessioni. La Fiorentina ora vale la Lazio e le altre squadre. Vediamo questo turno di Conference come va. Piccoli è un buon giocatore, ma la mia scelta ricade su Shpendi. Vai a prendere un giovane che può giocare anche nella posizione di Dzeko.
