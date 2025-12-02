Pino Vitale al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto parlando della Fiorentina:
news viola
Vitale: “Ecco cosa ha dimostrato Dzeko. La squadra è troppo impaurita”
"Dzeko aveva sbagliato, ma la sua era una richiesta di aiuto. Il fatto che la squadra ed i tifosi si siano compattate è un fatto positivo. Ci sono 25 partite, la salvezza è a 5 punti. Credo che ogni tanto ci voglia un colpo di fortuna. Ora ci sono 6 partite prima della fine del girone d'andata, ed io rimango fiducioso sul fatto che la Fiorentina resti in A. Tutti quelli che vogliono bene alla Fiorentina devono stare compatti. Io calcisticamente non stimo i dirigenti della Fiorentina, per questo mi affido alla squadra, a Vanoli ed ai tifosi. A Bergamo la Fiorentina ha avuto 2 belle occasioni nel primo tempo, anche se dopo il 2-0 si è arresa. Non esiste non vincere in 13 partite."
Sulla squadra: "A Vanoli direi di far giocare quelli che vede meglio in allenamento. Ferrari non era nel mondo del calcio, Goretti è stato promosso dopo l'addio di Pradè. A Reggio Emilia ci saranno migliaia di tifosi. Dzeko ha dato una dimostrazione di forza ai compagni, che ora vedono un leader differente. Vanoli non ha cambiato nulla, anche lui vede la squadra in difficoltà. A Bergamo i giocatori erano impauriti, e non possiamo pensare di essere peggio del Pisa o del Parma. La Fiorentina deve vincere una partita per sbloccarsi, sono convinto che poi diventerebbe un'altra squadra."
© RIPRODUZIONE RISERVATA