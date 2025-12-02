Vitale: “Ecco cosa ha dimostrato Dzeko. La squadra è troppo impaurita”

"Dzeko aveva sbagliato, ma la sua era una richiesta di aiuto. Il fatto che la squadra ed i tifosi si siano compattate è un fatto positivo. Ci sono 25 partite, la salvezza è a 5 punti. Credo che ogni tanto ci voglia un colpo di fortuna. Ora ci sono 6 partite prima della fine del girone d'andata, ed io rimango fiducioso sul fatto che la Fiorentina resti in A. Tutti quelli che vogliono bene alla Fiorentina devono stare compatti. Io calcisticamente non stimo i dirigenti della Fiorentina, per questo mi affido alla squadra, a Vanoli ed ai tifosi. A Bergamo la Fiorentina ha avuto 2 belle occasioni nel primo tempo, anche se dopo il 2-0 si è arresa. Non esiste non vincere in 13 partite."