Vitale: “Caso Biraghi? Secondo me c’è stato qualcosa con Palladino”

Sul caso Biraghi e sul mercato

"Biraghi? Secondo me c'è stato qualcosa con Palladino. Spero, comunque, che si possa lasciare bene con la Fiorentina. Come rafforzare i viola a gennaio? A me non dispiace Coulibaly del Parma. Fa tutti i reparti. Non è facile però intervenire nel mercato invernale. Fazzini? È uno dei giovani migliori che ha l'Empoli, ma in questa Fiorentina gli daresti una responsabilità troppo grande. Folorunsho? Mi piace, ma non ce lo vedo come sostituto di Bove".