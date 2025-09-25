Vitale: “Alla Fiorentina manca un regista. Pioli? Assurdo metterlo in discussione”

Le parole di Vitale durante il Salotto Viola di Italia 7

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 20:46)

L'ex direttore sportivo anche di Empoli e Pisa, Vitale, ha parlato del momento della Fiorentina al Salotto Viola di Italia 7:

E' stato un inizio di campionato brutto, non ci sono dubbi. Due punti sono pochi, è un po' in confusione ma io sono convinto che Pioli la rimetterà a posto anche se deve trovare gli uomini giusti al posto giusto. Assurdo metterlo in discussione ora: bisogna saper aspettare perché sono convinto che rimetterà la barca sulla giusta rotta.

Pisa — E' sicuramente una partita un po' particolare anche per l'attesa che c'è a Pisa ma è un derby che la Fiorentina deve vincere in tutte le maniere perché poi sarà attesa da partite difficili anche se molto affascinanti.

Palladino — Mi ha colpito soprattutto il passaggio in cui dice che aveva consigliato Giovane del Verona ai dirigenti viola. Devo dire che lo avevo notato anch'io e mi aveva fatto un'otttima impressione. Comunque sia, quando leggi queste cose, pensi che con i soldi spesi si poteva fare una squadra migliore.

Cosa manca alla rosa —

Sicuramente un regista, un uomo squadra. Ha preso dei giocatori bravini come Sohm e Nicolussi Caviglia ma non per far fare il salto di qualità che questa squadra merita. Ha comunque dei giocatori fortissimi che possono tranquillamente riportarla a lottare al livello di squadre come Roma, Atalanta o Bologna per il quinto-sesto posto.

Lavorare con la Fiorentina —

C'era stato un approccio ai tempi del compianto Ugo Poggi ma poi non se ne fece di nulla. Credo di aver fatto comunque una buona carriera, ma evidentemente era destino che non venissi a Firenze. Peccato perché sarebbe stata la cosa più bella che avrei potuto sognare.