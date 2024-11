Viola Parking, Casini: “Nulla è contro le norme. Il progetto è adatto e sostenibile”

Sul caso Viola Parking

Io so che l'amministrazione di Bagno a Ripoli sta lavorando per la realizzazione di questo progetto (LA BOCCIATURA DEL TAR). Si è dovuto prima temperare la situazione con parcheggi temporanei, poi la Fiorentina ha iniziato a puntare sul cosiddetto Viola Parking. C'è stato questo ricorso che avrà (come al solito) tempi lunghi, ma non è nulla di preoccupante. Parliamo di un parcheggio sostenibile (e di un progetto adatto) che non impatta sull'ambiente circostante. I ricorsi in Italia sono all'ordine del giorno e il Viola Park ne ha superati diversi. Non parliamo di una cosa fatta al di fuori delle norme; c'è un'autorizzazione. Il tutto si risolverà in tempi piuttosto brevi. Ci saranno degli incontri che immagino elimineranno le paure sull'impatto sull'ambiente del parcheggio stesso. Il Viola Park è una grande opera. Immaginarla senza un parcheggio, oggi, risulta difficile. La strada la consociamo, ma le necessità restano comunque rilevanti. Solo 5 anni fa, per me la realizzazione di una simile opera per me era solo un sogno.