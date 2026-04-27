Uno dei temi cruciali per la Juventus nella prossima estate sarà quello di Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo andrà in scadenza a giugno, ma ancora la dirigenza non ha trovato l'accordo con i bianconeri. Christian Vieri non ha dubbi sulle potenzialità dell'ex Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn:
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Vieri consiglia: “Vlahovic? La Juve deve rinnovarlo, in pochi come lui”
Dusan Vlahovic è in attesa di scoprire il suo futuro. Vieri scommette sulle qualità del serbo
"La Juve per me prende l'attaccante per il prossimo anno, ma Lewandowski lo vedrei meglio al Milan. Io vedrei bene il ritorno di Kolo Muani. Se hai Vlahovic in casa comunque devi cercare di rinnovarlo perché non ce ne sono come lui"
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