Vieri consiglia: “Vlahovic? La Juve deve rinnovarlo, in pochi come lui”

Dusan Vlahovic è in attesa di scoprire il suo futuro. Vieri scommette sulle qualità del serbo

Uno dei temi cruciali per la Juventus nella prossima estate sarà quello di Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo andrà in scadenza a giugno, ma ancora la dirigenza non ha trovato l'accordo con i bianconeri. Christian Vieri non ha dubbi sulle potenzialità dell'ex Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn: