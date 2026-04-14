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VIDEO – Borja Valero: “Nuovo allenatore della Fiorentina? Ecco cosa serve oggi”

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L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero parla di che cosa serva in questo momento alla panchina viola
Redazione VN

Direttamente dagli studi di Sky, l'ex viola Borja Valero parla del futuro della panchina della Fiorentina. Lo spagnolo parla delle voci che vorrebbero Sarri sulla panchina gigliata, ma traccia anche il suo personale identikit dell'allenatore ideale del prossimo anno.

Per Borja, c'è bisogno di un allenatore che sia in grado di capire profondamente la città, ferita da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Queste le immagini condivise dall'emittente satellitare.

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