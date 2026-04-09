Nicola Ventola, ex attaccante italiano tra le altre di Bari e Inter che ha militato al Crystal Palace nella stagione 2004/2005, è intervenuto a Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ventola: “Menomale che Kean ha sbagliato il secondo gol in Bosnia. Vi spiego”
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Ventola: “Menomale che Kean ha sbagliato il secondo gol in Bosnia. Vi spiego”
L'intervento in radio da ex Crystal Palace
La vedo come una finale anticipata, tra due delle squadre più attrezzate. In Inghilterra ho vissuto un altro mondo, tutti molto professionisti ma non c'erano i ritiri, si arrivava tutti col proprio mezzo... ma sono molto legato ai ricordi di quando ho giocato al Crystal Palace.
Gli attaccanti—
Quella di Kean è un'assenza importante, ma Piccoli lo sento spesso, lo vedo completo. Purtroppo ha sbagliato qualche gol a inizio stagione, ma a me piace molto. Mateta è forte, ma fragile fisicamente.
La Nazionale—
Per fortuna che Kean ha sbagliato il secondo gol. Dico questo a freddo, perché se fossimo andati ai Mondiali in quel modo nessuno si sarebbe mai mosso per provare a cambiare qualcosa. La qualificazione ci avrebbe impedito di aprire gli occhi.
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