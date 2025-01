Valcareggi non ci sta: “Esonero di Palladino se perde con il Toro? Non fatemi ridere”

Mandragora e le parole di Pradé

Qualcuno dice che doveva giocare Mandragora con il Monza? Non credo proprio, è un calciatore come un altro, non poteva cambiare il risultato della partita. Pradé? La società ha il diritto di rimproverare i propri tesserati, ma non davanti alle telecamere. Doveva farlo nello spogliatoio, in privato. Pradé mi è sembrato eccessivo nei toni e nei modi. Soprattutto mi chiedo perché in altri momenti, ben più gravi di questo, non sia mai intervenuto in diretta.