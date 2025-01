Il Toro nel mirino: i dubbi di Palladino sull’assetto. Le possibili novità

La Nazione scrive oggi dei dubbi del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino sull'assetto dei viola in campo. I quesiti che si sta ponendo la guida dei viola sono sostanzialmente tre: che difesa schierare, quale disposizione privilegiare a centrocampo, e chi impiegare come rifinitore sulla trequarti. Per quanto riguarda il primo punto, Pongracic e Valentini non sono ancora nelle migliori condizioni, mentre Comuzzo e Ranieri sono in calo ma non è il caso di rischiare di togliergli dal campo. A centrocampo, invece, ci potrebbero essere novità sull'assetto, e Palladino potrebbe passare da 2 a 3 con l'innesto di Folorunsho. Esperimento che, però, non è sicuro a causa delle condizioni di Cataldi (verso il forfait contro il Torino). Per quanto riguarda, infine, la trequarti, è ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran. L'islandese in particolare, anche se è stato tra i peggiori a Monza, ha bisogno di giocare, e non è escluso che Palladino scelga di impiegarlo dal primo minuto anche contro il Torino.