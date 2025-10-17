Valcareggi netto: “Se Kean non gioca a San Siro dimostra di essere un cagasotto”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sulla sfida fra Milan e Fiorentina e su Moise Kean:
Che la Fiorentina abbia una buona squadra è un dato di fatto. Sento parlare di spettro retrocessione, ma mi pare un'ipotesi molto remota. Pradè? L'ho sentito e lo sento sotto un treno. Soffre tantissimo perché ha fatto una buona squadra che però non risponde. Lo accusano pe ri tanti soldi spesi per Piccoli, ma è un buon giocatore. E al di là di questo, che ce ne frega di quanto è stato speso per un giocatore? Tutti gli addetti ai lavori lo battezzano come un grande attaccante. Kean? Non ha nulla alla caviglia da quello che ho capito, se non giocasse un po' mi offenderei, i legamenti sono a posto. Spero che decida di giocare lo stesso anche se ha un po' di dolore, perché ha avuto solo una lieve distorsione. Io voglio volontà e voglia di far gol, voglio vedere lo spirito dei cavalli al Palio di Siena. Se non gioca dimostra di essere un cagasotto. Mi preoccuperebbe se non giocasse a San Siro. Deve giocare e magari uscire a metà secondo tempo.
