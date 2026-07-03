Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio su Nicolò Fagioli ma non solo. Ecco le sue parole:
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Valcareggi netto: “Fagioli non va ceduto, nemmeno a 50 milioni”
«Thorstvedt mi piace molto: è un calciatore affidabile, costante nel rendimento e capace di offrire sempre buone prestazioni. È vero che puntare su giocatori già conosciuti dall'allenatore può comportare qualche rischio, e a Firenze l'esperienza con Colpani lo dimostra, ma in questo caso sono convinto che sia una scelta giusta
Poi il commento su Nicolò Fagioli: «Non deve essere ceduto, su questo non ci sono dubbi. Prenderei in considerazione un suo addio solo davanti a uno scambio con un giocatore dello stesso livello. Anche un'offerta da 50 milioni non mi convincerebbe: poi come li spendi? Con una cifra simile devi acquistare calciatori dalle grandi squadre, altrimenti il rischio è di investire male quei soldi
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