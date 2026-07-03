Chiarugi: “La Fiorentina ha due obiettivi. Fagioli centrocampista di livello”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, Luciano Chiarugi ha analizzato le possibili evoluzioni di mercato della Fiorentina

Redazione VN 3 luglio - 14:14

L’ex viola ha evidenziato la necessità di una fase di profonda riflessione all’interno del club: “Bisogna fare molta attenzione, lavorare bene e capire come l’allenatore vorrà impostare la squadra. La Fiorentina ha tanti giocatori in rosa e sarà fondamentale valorizzarli e rivitalizzarli sia fisicamente che mentalmente. I miglioramenti possono arrivare anche da chi è già in casa”.

Chiarugi ha sottolineato come il lavoro del direttore sportivo sia centrale in questa fase: “Serve un mercato molto attento. Non basta prendere giocatori che hanno fatto un buon campionato, bisogna costruire con criterio. E allo stesso tempo bisogna capire quali elementi già presenti possono essere recuperati e rilanciati”.

Un passaggio importante è stato dedicato proprio a Fagioli, considerato uno dei punti fermi del futuro viola: “È un giocatore che è tornato a esprimersi su ottimi livelli e può fare tantissimo. Per me è uno di quelli da cui ripartire assolutamente. Nel calcio moderno non ci sono tanti centrocampisti di quel livello”.

Chiarugi ha poi aperto a una riflessione sul mercato internazionale e sulle valutazioni economiche: “Oggi le cifre sono esorbitanti, ma quando un giocatore ha qualità importanti e ha dimostrato il suo valore in maglia viola, diventa difficile sostituirlo. Se la Fiorentina decide di privarsene, deve comunque trovare un profilo all’altezza”.

Infine, l’ex attaccante ha ribadito il valore del legame tra squadra, società e tifosi, sottolineando come il percorso di crescita passi anche dalla stabilità e dalla coesione dell’ambiente: “Serve una fusione vera tra società e tifoseria. È da lì che passa la spinta per ottenere risultati importanti”.