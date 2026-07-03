Malusci: “Per Fagioli almeno 50 milioni. Non può valere quanto Piccoli”

La netta e puntuale opinione di Alberto Malusci a Radio Bruno su Fagioli, Kean e il possibile nuovo innesto Thorstvedt

Matteo Torniai Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 13:42)

Nel corso di un intervento al Pentasport, Alberto Malusci ha affrontato diversi temi legati al mercato della Nicolò Fagioli e alle possibili strategie della Fiorentina, soffermandosi anche sul confronto con operazioni internazionali come la cessione di Sandro Tonali.

Malusci ha espresso un’opinione netta sul valore del centrocampista, soprattutto in relazione alle cifre circolate sul mercato: “Se Tonali è stato valutato 100 milioni, allora per Fagioli io meno di 50 milioni non lo farei partire. Non possono bastare 30 o 35 milioni. In Italia spesso si tende a svalutare i giocatori in uscita e a sovrapprezzare quelli in entrata, ma parliamo di un calciatore che ha fatto un campionato straordinario in una stagione difficile per la Fiorentina, praticamente tenendo insieme la squadra”.

Secondo Malusci, il centrocampista rappresenta un patrimonio tecnico ed economico da tutelare: “Se devo privarmi di un giocatore così forte, voglio almeno 50 milioni. Non posso pensare che Fagioli valga quanto Piccoli. Per me, a prescindere, la squadra dovrebbe ripartire da lui, da Kean e da De Gea”.

Sul piano tattico ed economico, l’ex viola ha poi aperto alla possibilità di sostituzioni e adattamenti: “Il centrocampo è una zona dove la Fiorentina può permettersi anche di cambiare assetto. Giocatori come Thorstvedt possono garantire caratteristiche diverse, più fisiche, mentre Fagioli offre qualità e regia. Dipende da come vuoi sviluppare il gioco: lì in mezzo hai abbondanza e puoi costruire soluzioni differenti”.

Infine, un passaggio su Moise Kean, su cui ha espresso fiducia ma anche alcune condizioni: “È un anno fondamentale per lui. Deve crescere non solo tecnicamente, ma soprattutto mentalmente. Ha qualità importanti e può diventare un centravanti di alto livello, ma deve diventare più completo anche nello spogliatoio e nell’atteggiamento. Per me deve rimettersi in gioco qui, a Firenze”.