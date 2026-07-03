Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport, ha commentato il possibile interessamento del Newcastle per Nicolò Fagioli dopo la cessione record di Sandro Tonali al Tottenham.
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Fagioli in Premier? Marchini: “Rimarrei perplesso se Grosso volesse un Matic”
“Le cifre e le valutazioni dei giocatori le fa il mercato, quindi è giusto che un giocatore importante possa arrivare a costare anche 100 milioni. Fagioli, a 50 milioni, non lo puoi semplicemente lasciar andare via. Parliamo di un giocatore che ha chiuso la stagione in crescita, che può fare il regista, come ha detto anche Alberto, ed è comunque nell’orbita della Nazionale. Una sua eventuale cessione non verrebbe accolta con il sorriso, anzi. Perché siamo tutti concordi nel considerarlo un giocatore su cui costruire la Fiorentina del futuro. Tuttavia, è altrettanto vero che nessuno è davvero incedibile e, di fronte a certe cifre, una riflessione va fatta. Io, però, non lo venderei, anche se se ne può discutere".
Un pensiero sul centrocampo—
"Se hai Fagioli e un giocatore come Ndour, che non sono simili a Matic, devi essere tu allenatore ad adattarti ai giocatori che hai, non il contrario. Il modulo non è fisso, ma va modellato sulle caratteristiche della rosa. Sarebbe sbagliato dire: “Devo fare il 4-3-3, non ho Matic quindi devo cedere Fagioli”. Un ragionamento del genere mi lascerebbe perplesso, soprattutto per quanto riguarda la capacità di gestione del gruppo da parte dell’allenatore. Secondo me Fabio Grosso, allenatore interessante e di prospettiva, se lasciato lavorare con tranquillità, si adatterebbe bene ad un giocatore come Fagioli. Quindi è una valutazione che, più che tecnica, diventa soprattutto economica.”
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