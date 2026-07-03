Fagioli in Premier? Marchini: “Rimarrei perplesso se Grosso volesse un Matic”

“Le cifre e le valutazioni dei giocatori le fa il mercato, quindi è giusto che un giocatore importante possa arrivare a costare anche 100 milioni. Fagioli, a 50 milioni, non lo puoi semplicemente lasciar andare via. Parliamo di un giocatore che ha chiuso la stagione in crescita, che può fare il regista, come ha detto anche Alberto, ed è comunque nell’orbita della Nazionale. Una sua eventuale cessione non verrebbe accolta con il sorriso, anzi. Perché siamo tutti concordi nel considerarlo un giocatore su cui costruire la Fiorentina del futuro. Tuttavia, è altrettanto vero che nessuno è davvero incedibile e, di fronte a certe cifre, una riflessione va fatta. Io, però, non lo venderei, anche se se ne può discutere".