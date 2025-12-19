Valcareggi: “Ho parlato con Giuntoli, ecco cosa mi ha detto sulla Fiorentina”

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito alla situazione della Fiorentina:
Giuntoli mi ha detto che non viene alla Fiorentina. Oggi alla società servirebbe un manager, magari fiorentino, che conosca il calcio e che possa preparare la stagione in Serie B senza promesse. Non un direttore sportivo, ma una figura al posto di Ferrari: Calamai, Galli. Gente come Mutu e Prandelli è difficile pensare si possano legare a una retrocessione. Questi tipi di profili non verranno, perché la squadra è questa e c'è poco che potrebbero fare.
Le interviste nel post partita non servono, cosa ci aspettiamo ci dica l'allenatore? Commisso? Se si presenta qualcuno con dei soldi, qualunque cosa può essere venduta.
