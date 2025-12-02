Trevisani insiste: “Fiorentini? C’è del tafazzismo. La squadra va appoggiata”

"In questo momento dovrebbero accompagnare il pullman con i motorini. Ma se non hanno appoggiato neanche Italiano e Palladino..."

2 dicembre 2025

Durante la puntata di ieri sera di "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani è tornato ancora una volta ad affrontare il tema Fiorentina e il rapporto tra squadra e tifoseria. Dipingendo per la verità una situazione che a Firenze è già stata messa in atto, cosa evidentemente non percepita da fuori. Queste le parole del noto telecronista:

"Quando le cose vanno male, è meglio andare tutti nella stessa direzione. Non fare a gara nel cercare di chi è la colpa. In questo momento sarebbe da accompagnare con i motorini il pullman della squadra con i fumogeni, non per festeggiare, ma per provare ad uscire da quell'ultimo posto" dice Trevisani.

E ancora: "Se non li appoggi e li contesti, probabilmente rendono anche peggio perchè non sono giocatori di personalità, ti stai tafazzizzando da solo. Dargli addosso "siete delle pippe, io l'avevo detto" non porta vantaggi, se poi l'anno prossimo giochi in Serie B. Soprattutto avendo già visto in passato che non si appoggiava della gente che poi va piuttosto benino lontano da Firenze (riferimento a Italiano e Palladino, ndr)".