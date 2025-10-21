Riccardo Trevisani, noto giornalista, torna a commentare le vicende di casa Fiorentina. Ecco le sue parole a "Cronache di Spogliatoio":
Trevisani: “Il problema della Fiorentina è Pioli. Ma questo clima non aiuta”
"Il problema della Fiorentina non sono i tifosi, ma l'ambiente ostile intorno non aiuta. E questo clima c'era da sempre. Con Italiano e le 3 finali, con i 65 punti di Palladino e adesso"
Io giustifico Pioli? La Fiorentina fa pietà, gioca male, senza un'idea. Sta facendo malissimo, ma la squadra vale 3 punti in 7 partite? Assolutamente no, quindi vuol dire che c'è qualcosa che sta facendo peggio di quello che ha fatto Daniele Pradè. La Fiorentina può fare benissimo 65 punti come l'anno scorso. Il problema è Pioli. Non sta facendo nulla per cambiare la situazione, rimane aggrappato alle sue idee senza fare attenzione a quello che dice il campo. Una punta sola non va bene, l'attacco non tira in porta. Vuoi fare il 3-5-2? Ok, ma metti due attaccanti. Gudmundsson può fare la mezz'ala come Luis Alberto con Inzaghi. La Fiorentina è ultima in classifica, perché deve continuare a fare le stesse cose? Pioli sta sbagliando tanto. Il problema della Fiorentina non sono i tifosi, ma l'ambiente ostile intorno non aiuta. E questo clima c'era da sempre. Con Italiano e le 3 finali, con i 65 punti di Palladino e adesso. Ilicic ha detto le mie stesse cose? Strano...
