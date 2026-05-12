Toni: “Paratici? Lasciare ora la Fiorentina sarebbe una mancanza di rispetto”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al podcast AuraSport. Ecco le sue parole su Grosso e su Fabio Paratici

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al podcast AuraSport. Ecco le sue parole su Grosso e su Fabio Paratici:

Grosso alla Fiorentina? Con Fabio ci siamo sentiti solo per organizzare una partita a padel, di calcio non abbiamo parlato. Di certo lui e Paratici hanno un ottimo rapporto, anche perché hanno già lavorato insieme ai tempi della Juventus