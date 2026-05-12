Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al podcast AuraSport. Ecco le sue parole su Grosso e su Fabio Paratici:
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Toni: “Paratici? Lasciare ora la Fiorentina sarebbe una mancanza di rispetto”
Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al podcast AuraSport. Ecco le sue parole su Grosso e su Fabio Paratici
Grosso alla Fiorentina? Con Fabio ci siamo sentiti solo per organizzare una partita a padel, di calcio non abbiamo parlato. Di certo lui e Paratici hanno un ottimo rapporto, anche perché hanno già lavorato insieme ai tempi della Juventus
Su Paratici:—
Paratici si è messo in gioco scegliendo la Fiorentina ed è riuscito a ridare vita a una squadra che sembrava ormai spenta. Per questo motivo, dopo appena tre mesi, un eventuale addio non mi sembrerebbe una scelta positiva nei confronti della piazza, indipendentemente da chi possa cercarlo. Sarebbe più giusto provare a costruire qualcosa di importante con la Fiorentina, anche perché Firenze lo merita. Andarsene adesso sarebbe percepito come una forte mancanza di rispetto
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