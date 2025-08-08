Taibi: “De Gea tra i migliori in Europa. Martinelli? Ottima scelta della Fiorentina”

Massimo Taibi, ex portiere del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Il Manchester United è una squadra storica, quello stadio porta emozioni. De Gea ha fatto un campionato importante, ma anche per i giocatori della Fiorentina sarà una bella esperienza. Sarà emozionante tornare dove ha fatto grandi cose. E' stata una grande intuizione di Pradè. Ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa.
Non l'ho mai visto giocare, ma ne sento parlare benissimo. Ha grande prospettiva. La scelta della Fiorentina è ottima, farà esperienza e maturerà dietro De Gea. E' molto più importante farlo a Firenze che in un'altra squadra. Occasione in Conference? Se la Fiorentina passa il turno farà tre competizioni. Credo che Martinelli avrà modo di mettersi in mostra e giocare.
La permanenza di certi giocatori dimostra che la Fiorentina sta crescendo. Fino ad adesso è un mercato importante e sarà una delle protagoniste del prossimo anno.
