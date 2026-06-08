L'ex difensore e tifoso viola Lorenzo Stovini ha parlato così ai microfoni di tuttomercatoweb.com a proposito di Grosso, da poco ufficiale alla Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Stovini: “Grosso è pronto per la Fiorentina. Ora c’è da sperare in Paratici”
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Stovini: “Grosso è pronto per la Fiorentina. Ora c’è da sperare in Paratici”
L'ex difensore Lorenzo Stovini dice la sua su Grosso e sullo step che lo ha portato sulla panchina della Fiorentina
Speriamo bene, ha fatto benissimo, Firenze deve ripartire. Speriamo che Paratici costruisca una squadra all'altezza. Credo sia pronto Grosso per uno step così, poi vedremo cosa gli sarà dato a disposizione
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