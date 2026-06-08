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Stovini: “Grosso è pronto per la Fiorentina. Ora c’è da sperare in Paratici”

Stovini: “Grosso è pronto per la Fiorentina. Ora c’è da sperare in Paratici” - immagine 1
L'ex difensore Lorenzo Stovini dice la sua su Grosso e sullo step che lo ha portato sulla panchina della Fiorentina
Redazione VN

L'ex difensore e tifoso viola Lorenzo Stovini ha parlato così ai microfoni di tuttomercatoweb.com a proposito di Grosso, da poco ufficiale alla Fiorentina:

Speriamo bene, ha fatto benissimo, Firenze deve ripartire. Speriamo che Paratici costruisca una squadra all'altezza. Credo sia pronto Grosso per uno step così, poi vedremo cosa gli sarà dato a disposizione

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