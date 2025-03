Speciale: “Il gol di Gudmundsson lascia un rimpianto. Col Pana ti giochi la stagione”

Non è più da un po' di tempo una domenica semplice per chi tifa Fiorentina. L'ottimismo ricercato dalla società, non regge molto. Nel secondo tempo contro il Napoli abbiamo visto un lampo di Kean e Gudmundsson. Un vero rimpianto, di quella che poteva essere una coppia incredibile e per ora non lo è stata. De Gea ieri ha sbagliato, però poi ha evitato 5/6 gol.

Adesso la strada è in salita

La reazione della Fiorentina è stata tardiva. Non c'è una via di mezzo tra il gioco di Italiano e quello di Palladino? Anche nel periodo più buono della squadra viola, non ho mai visto un gioco. Ho visto dei grandi singoli, tanto cinismo e solidità in quei mesi. La Fiorentina ha cambiato, probabilmente, troppo nei due mercati. Aver dato più opzioni ad un tecnico giovane come Palladino, magari lo ha mandato in confusione. Comuzzo? E' calato di condizione e sicuramente le voci di mercato lo hanno cambiato. In più tutta la squadra è calata. Perdere a Napoli ci può stare, però adesso con il Panathinaikos ti giochi la stagione. Anche questa volta ti sei messo una strada in salita, con delle scelte sbagliate. Un pareggio con la Juventus non servirebbe a niente, così come giovedì