Sosa elogia il Napoli e critica la Fiorentina: “Per 10′ ha fatto qualcosina”

Quella è stata una prova che, a mio avviso, fa davvero sognare, soprattutto considerando che siamo solo alla terza giornata con la Champions alle porte. Lo scorso anno, secondo me, partite di questo livello si erano viste soltanto tra gennaio e febbraio. Per questo non mi lascio ingannare dagli ultimi dieci minuti dove la Fiorentina ha fatto qualcosina, : la prestazione complessiva del Napoli è stata eccezionale